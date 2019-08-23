وزير الأوقاف يخطب الجمعة اليوم في بني سويف

يستقبل المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من أحد مساجد المحافظة، على أن يشارك في توزيع صك الأضحية.