كشف الفنان أحمد صلاح حسني، سبب عدم وضع اسمه على بعض الأغاني التي لحنها لصديقه المطرب حسام حبيب، لافتًا أن احترافه لكرة القدم وقتها منعه من وضع اسمه على الأغاني والظهور كملحن.

وأشار إلى أنه لحن لمطربين كبار مثل عمرو دياب وأصالة وشيرين ومحمد حماقي وأبدى رغبته في أن يتعاون كملحن مع وائل كفوري وإليسا وحسين الجسمي.

علاقته بزوجته، قائلا إن هناك كثير من الأشياء والاهتمامات المشتركة بينهما، أبرزها ممارستهم الرياضة.

وقال حسني، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC"، أنه تزوج العام الماضي ورُزق بطفلة أتمت عام الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه يعتبر نفسه كبر في السن وتجاوز العشرينات من عمره وأصبح عاقلًا بشكل أكثر.

وعن زواجه، قال حسني: "اتجوزت مراتي عن قصة حب كبيرة لكن مكنش فيها دراما وكنا واضحين من الأول وهي فهمت طبيعة شغلي وفهمت انا بعمل ايه".

وحكى حسني عن علاقته بزوج شقيقته الفنان أمير كرارة، ووصفه بأنه أخيه الأصغر و"راجل جدع".

وعن طلب كرارة الارتباط بشقيقة حسني، قال الأخير: "كان باين في عنيه أنه بيحب أختي، وعايز يتجوزها وهيعمل كل اللي في استطاعته عشان يبقى معاها ويسعدها".

وتابع: "بصيت في عين أمير حسيت أنه هيبقى حاجة، وحسيت إن إحنا قريبين وشبه بعض في العقل وفي العنين".