طارق علام ينعى الراحل عزت أبوعوف: "وداعا الصديق والأخ والفنان المبدع"

نعى الإعلامي طارق علام، الفنان الراحل عزت أبوعوف، والذي وافته المنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وكتب علام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا اليه راجعون، وداعا الصديق والأخ والفنان المبدع عزت أبوعوف".

وتوفي في الساعات الأولى، من صباح اليوم، الفنان عزت أبوعوف، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

أعلن خبر الوفاة، الإعلامي سمير فقيه، أحد أقرب أصدقائه، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

واشتد على الفنان الراحل المرض خلال الأيام الماضية، ونقل على إثره إلى المستشفى. وكان آخر ظهور له، في إعلان للمطرب عمرو دياب، خلال شهر رمضان الماضي، لصالح إحدى شركات الاتصالات.

ومن المقرر أن تٌشيع جنازته اليوم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين.