أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، النار على فلسطيني زعمت أنه ألقى قنابل يدوية على جنود إسرائيليين أثناء محاولته عبور الحدود بين غزة وإسرائيل ليل الخميس الجمعة ما أدى إلى إصابته بجروح، بحسب ما ذكره جيش الاحتلال ووزارة الصحة الفلسطينية الجمعة.

وقالت الوزارة إن الفلسطيني نقل إلى المستشفى بعد إصابته.

ويأتي ذلك في سلسلة من الصدامات على طول الحدود قبل الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في 17 سبتمبر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الفلسطيني حاول عبور سياج حدودي في شمال القطاع ووزع تسجيل فيديو، قال إنه يظهره وهو يلقي قنابل يدوية على الجنود.

وأوضح الجيش في بيان أن "الجنود توجهوا نحو الإرهابي وعبروا السياج الأمني وأصابوه"، بحسب زعمهم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الفلسطيني أصيب بنيران الجنود الإسرائيليين.

ويرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تجنب تصعيد الوضع في غزة، قبل الانتخابات الشهر المقبل.

وتفيد تكهنات أن المسلحين في القطاع المحاصر يأملون في الضغط عليه، للحصول على مزيد من التنازلات في إطار اتفاق التهدئة المعمول به في غزة.

وقال قادة حركة حماس التي تسيطر على القطاع الفقير إن على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بموجب هدنة غير رسمية، تم التوصل إليها بوساطة من الأمم المتحدة ومسؤولين مصريين في نوفمبر ثم في مايو، وتنص على تخفيف الحصار على القطاع.

والأسبوع الماضي أطلق مسلحون من غزة ستة صواريخ باتجاه إسرائيل، كان آخرها الأربعاء. وردا على ذلك قال جيش الاحتلال إنه قصف "عدد من الأهداف العسكرية في منشأة بحرية لحماس في شمال قطاع غزة".

وخاضت إسرائيل والفلسطينيون في غزة، ثلاثة حروب منذ 2008.