قالت مصادر مطلعة، إن رامي شعث، نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، نبيل شعث، محبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات، في قضية تتعلق بالإنضمام إلى جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن القضية المحبوس على ذمتها "شعث" تضم عددا آخر من المتهمين الذين ألقي القبض عليهم قبل عدة أسابيع، بينهم المحامي زياد العليمي، والصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، وآخرين، تقرر حبسهم احتياطيا منذ ضبطهم في القضية المعروفة بـ"خلية الأمل".

وأعلنت أسرة رامي شعث خلال الساعات الماضية، في بيان لها، عبر فيس بوك، إلقاء القبض عليه في مصر، وترحيل زوجته الفرنسية إلى بلادها.

فيما صرح والده لوسائل إعلامية، بأن نجله، الذي يحمل الجنسيتين "الفلسطينية والمصرية" أُلقي القبض عليه في مصر.

وقرر النائب العام، التحفظ على أموال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "خلية الأمل"، ومنعهم من التصرف فيها، بموجب الاتهامات المنسوبة لهم، وعرض القرار على محكمة الجنايات، وفق ما يقتضيه القانون، والتي أيدته.

وذكرت المصادر، أن "رامي شعث عرض على النيابة قبل عدة أيام، وتم التحقيق معه، ومواجهته بالاتهامات المنسوبة له، وصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات".