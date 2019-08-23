مبادرة "حياة كريمة" تستهدف 8 قرى من الأكثر احتياجا بقنا

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أن مبادرة "حياة كريمة" التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يناير الماضي والتي تنفذها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تستهدف 8 قرى على مستوى 3 مراكز بالمحافظة وجرى وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ قنا، لمقر الوحدة الاجتماعية لقريتي السمطا بحري وأبومناع بمركز دشنا والتقي عدد من المواطنين موضحا لهم أن استراتيجية الدولة المصرية، للقضاء على الفقر في القرى الأكثر احتياجا تأتي من خلال الإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر.

وأوضح المحافظ أن القرى المستهدفة من المبادرة تضم 3 قرى بمدينة أبوتشت هي بلاد المال بحري ، سمهود ، الحبيلات الغربية و 3 قرى بمدينة دشنا هي أبومناع قبلي، نجع عزوز، السمطا بحري وقريتين بمدينة فرشوط (نجع الحاج سلام، الدهسة).

ولافت المحافظ إلى أن المبادرة تهدف الإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر في القري الاكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة فضلا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

وأكد الهجان على أنه فور إطلاق المبادرة قامت المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ورؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى المستهدفة والجمعيات الشريكة بإرسال فرق عمل لرصد احتياجات تلك القرى والأسر وعمل بحث اجتماعي للأهالي بتلك القرى لبيان المستحقين والبدء في توفير الاحتياجات اللازمة لهم من وصلات مياه وصرف صحى ورفع كفاءة المسكن وتوفير العلاج المناسب لهم سواء من خلال الوحدات الصحية او القوافل الطبية المجانية .

وأشار محافظ قنا إلى أن المبادرة ستنفذ أعمالها من خلال 3 محاور، المحور الأول تنمية القرية من خلال تطوير وتأهيل وترميم مباني الوحدات الصحية والاجتماعية والبيطرية والحضانات والمدارس ومراكز الشباب، لرفع مستوي الخدمة بالإضافة إلى المجالات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية من خلال المساهمة في زواج اليتيمات والمشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل لأبناء القرية.

وأضاف الهجان، أن المحور الثاني هو تنمية الأسرة وذلك من خلال تحسين ورفع البنية التحتية للمنازل، والتي تشمل الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء الأسقف ورفع كفاءة المنازل لتحسين حالة المسكن.

وتابع المحافظ أن المحور الثالث هو الصحة وسيتم تنفيذه عن طريق المشاركة في إجراء عمليات القلب والعيون والعمليات الجراحية وتسيير قوافل طبية لعلاج غير القادرين مجانا وتوفير أجهزة تعويضية..

وذكر الهجان أن تنفيذ أعمال المبادرة بالمحافظة يتم بمشاركة 5 جمعيات وهي (مصر الخير – جمعية صناع الحياة – جمعية صناع الخير – بنك الطعام - جمعية البر والتقوي ) وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.