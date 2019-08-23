مقابلات شخصية لـ442 متقدما لشغل 69 وظيفة قيادية بـ"التنمية المحلية"

تبدأ وزارة التنمية المحلية، مطلع الأسبوع المقبل المقابلات الشخصية لـ442 متقدما، لشغل 69 وظيفية قيادية شاغرة بالوزارة.

ويشهد المقابلات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وأعضاء اللجنة العليا للقيادات، في ضوء الإعلان رقم (١) لسنة 2019، للتقديم على 5 وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، أن عدد الذين سيجري إجراء مقابلات شخصية لهم يصل إلى نحو 442 شخصاً، مشيرا إلى أنه جرى إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية، على مدار يومي 19 و20 مايو الماضي.

وقال شعراوي فى تصريحات، إن الإعلان عن هذه الوظائف يأتي في إطار سعي وزارة التنمية المحلية لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية بالوزارة، تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على أنه سيتم اختيار القيادات من خلال اللجنة العليا والتي تضم في عضويتها محافظين سابقيين وحاليين ونائب لمجلس الدولة وخبراء في الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات، بناءً على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف وفي إطار من النزاهة والشفافية الكاملة.

وأوضح الوزير أن عملية اختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية، واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية حتى ترتقي المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

وكانت الوزارة أعلنت عن تلقي طلبات التعيين من الراغبين، ومدت فترة تلقي الطلبات حتى يوم 26 مارس الماضي لإتاحة الفرصة لعدد كبير من المتقدمين، للعمل في الوزارة في ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ووفقاً للمسميات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع وزارة التنمية المحلية.