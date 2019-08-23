نجحت مديرية القوى العاملة بالجيزة، في فض إضراب 169 عاملًا بمصنع بسكاتو- الحوامدية، وانتظم العاملين في العمل، بعض التفاوض على مطالبهم مع الإدارة وديا.

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد أصدر توجيهات عاجلة لوكيل الوزارة مدير القوي العاملة بالجيزة محمد عيسي، للانتقال إلي مقر مصنع بسكاتو- الحوامدية ، لفض اضراب 169 عاملا من إجمالي 350 عاملا بالمصنع، بالتفاوض الودي مع صاحب المصنع والعمال وحصولهم علي مطالبهم القانونية التي نص علي القانون.

وبعد جلسة تفاوض مع صاحب المصنع وافق علي صرف العلاوة الاجتماعية للعمال بنسبة 10% من الأجر الأساسي، فضلا عن حافز إثابة 150 جنيها لكل عامل، وتم فض الإضراب وانتظم العمل الشركة .