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كوريا الجنوبية تراهن على "Parasite" في سباق أوسكار

كوريا الجنوبية تراهن على "Parasite" في سباق أوسكار

الكنيسة تجرد كاهنا في مطرانية القوصية.. وتحذر الأقباط من التعامل معه

الكنيسة تجرد كاهنا في مطرانية القوصية.. وتحذر الأقباط من التعامل معه

"الري" تنتهتي من رفع خطوط المياه العكرة خلف السد العالي

"الري" تنتهتي من رفع خطوط المياه العكرة خلف السد العالي

لجنة لفحص "فندق الكلاب" بالغردقة.. ونقيب "البيطرين" يوجد فنادق مماثلة

لجنة لفحص "فندق الكلاب" بالغردقة.. ونقيب "البيطرين" يوجد فنادق مماثلة

إنهاء حالة الطواري في سريلانكا بعد 4 أشهر من هجمات عيد الفصح

إنهاء حالة الطواري في سريلانكا بعد 4 أشهر من هجمات عيد الفصح

صور.. "الري" تزيل 740 حالة تعد على نهر النيل والمجاري المائية في أسبوع

صور.. "الري" تزيل 740 حالة تعد على نهر النيل والمجاري المائية في أسبوع

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قطع المياه عن 7 مناطق بالهرم لمدة 8 ساعات اليوم

"حكومة الشباب": معاً.. لآخر حدود الحلم

"حكومة الشباب": معاً.. لآخر حدود الحلم

الحوار الكامل لأبطال العالم لليد في ندوة "الوطن": نشكر الرئيس السيسي.. مقابلته كانت الأجمل بحياتنا

الحوار الكامل لأبطال العالم لليد في ندوة "الوطن": نشكر الرئيس السيسي.. مقابلته كانت الأجمل بحياتنا

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