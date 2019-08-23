أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر أن مواني الهيئة شهدت تداول 303 شاحنات بضائع و462 سيارة على مدار يومين.

وأوضح المتحدث الإعلامي في بيان له اليوم الجمعة، أن ميناء نويبع استقبل السفينة سينا وعلى متنها 13 شاحنة و2سيارة، فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر السفينة سينا وعلى متنها 44 شاحنة و45 سيارة بينما غادرت العبارة الرياض وعلى متنها 131 سيارة.

وأضاف أن ميناء سفاجا، يستعد،اليوم، لاستقبال السفينتين القاهرة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 50 شاحنة و16 سيارة كما سيشهد مغادرة السفينتين أمانة والحرية وعلى متنهم 80 شاحنة و107 سيارة فيما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن وعلى متنهم 26 شاحنة و27 سيارة وغادرت السفينتين القاهرة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنها 90 شاحنة و134 سيارة.