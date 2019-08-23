لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 4 آخرون بينهم 3 أطفال في الدقهلية، اليوم، بحادث انقلاب سيارة في الترعة الموازية لطريق " بلقاس – جمصة" الدولي، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزي، لتلقي العلاج اللازم ودخول الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود إخطارا من مستشفى بلقاس المركزي بوصول جثة لسيدة، و4 مصابين في حادث على طريق رافد جمصة.

انتقلت مباحث المركز إلى المستشفى، وتبين أن الحادث نتيجة انقلاب سيارة في الترعة الموازية لطريق "بلقاس –جمصه" بين قريتي "الماكينة والتخشيبة".

وقال مصدر طبي، إن الحادث أسفر عن وفاة منى المتولي فكري، 35 سنة، من محافظة القاهرة، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى بلقاس تحت تصرف النيابة العامة.

وأضاف المصدر، أنه أصيب في الحادث 4 من بينهم 3 أطفال وهم "سوزان أحمد مجدي، 5 سنوات، وبلال أحمد مجدي 7 سنوات، وسلامة إبراهيم حامد، 7 سنوات، والغريب محمد فكري، 63 سنة، وجرى إيداعهم مستشفى بلقاس.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.