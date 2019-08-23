الكنيسة تجرد كاهنا في مطرانية القوصية.. وتحذر الأقباط من التعامل معه

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تجريد كاهن في مطرانية القوصية ومير للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة أسيوط، لعدم الإلتزام بالواجبات الكنسية، وتورطه في أعمال وتصرفات لا تليق بالكهنوت.

ونشرت الكنيسة، قرار الأنبا توماس، أسقف القوصية ومير، بتجريد القس يوناثان نصحي عجبان عبد القادر، الذي يحمل رقم قومي 28302012505371 وعودته إلى الاسم العلماني، حسام نصحي عجبان عبد القادر.

وناشدت الكنسية، الأقباط، عدم التعامل معه بصفته الكهنوتية من تاريخه، مشيرة إلى أن المطرانية غير مسؤولة عن أية مشاكل أو تعاملات مالية أو قانونية قام بها المذكور أو سيقوم بها.