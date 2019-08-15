البابا تواضروس: لا يوجد قانون لتحديد الملابس التي تليق بدخول الكنيسة

نفى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأربعاء، وجود قانون يضع قواعد لنمط الملابس أثناء دخول الكنائس، وبالتحديد أثناء فترة الأعياد.

وقال البابا تواضروس، ردا على سؤال أحد الخدام أثناء اجتماعه بهم داخل الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، إنه يجد صعوبة فى إصدار تلك القوانين، حيث يرى أن الملابس تأتي نتاج رؤية داخلية للشخص نابعة من الداخل، فإن كانت رغبة الشخص مرتبطة بارتداء ملابس معينة فلن يقدر أحد على منعه.

والتقى البابا تواضروس الثاني، بأكثر من ألفي خادم وخادمة من كنائس المحافظة، وكرم أكثر من 30 متفوقا بالثانوية العامة بجانب متفوقي الكليات الجامعية، وذلك بحضور أصحاب النيافة؛ الأنبا بافلي أسقف شباب الإسكندرية وقطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون أسقف عام قطاع غرب، والأنبا هيرمينا أسقف عام قطاع شرق، والقمص إبرام أميل وكيل البطريركية، ولفيف من الكهنة.