تنطلق أول محطة نووية عائمة في العالم برحلتها في روسيا، الجمعة، لعبور 5 آلاف كيلومتر في القطب الشمالي، من مورمانسك باتجاه أقصى الشرق، وذلك برغم خشية الناشطين البيئيين من التداعيات على هذه المساحة شديدة الهشاشة.

وبغرض تعزيز إنتاج الهيدروكربونات في مناطق نائية ومعزولة، ستغادر "أكاديميك لومونوسوف" ميناء مورمانسك، الأكبر في شمال روسيا، بعد تزويدها بالوقود النووي، آخذةً وجهة مدينة بيفيك الصغيرة في تشوكوتكا شرقي سيبيريا.

ومن المتوقع أن تستمر الرحلة بين أربعة وستة أسابيع، طبقاً للأحوال الجوية وكمية الجليد في الطريق، برغم أنّ الممر الشمالي الشرقي (طريق بحر الشمال)، الذي يصل المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ على طول الشواطئ الروسية الشمالية، أصبح متاحا بشكل أكبر بفعل ذوبان الجليد بسبب الاحتباس الحراري.

وسيقطر "أكاديميك لومونوسوف"، التي يبلغ وزنها 21 ألف طن وهي بلا محرّك، عدد من السفن خلال رحلتها. وهي تحمل على متنها مفاعلين بطاقة 35 ميغاوات كل واحد، بما يجعلها قريبة من كسارات الجيلد العاملة بالطاقة النووية، بينما تبلغ طاقة مفاعل في محطة نووية عادية من الجيل الجديد ألف ميغاوات.