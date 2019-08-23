روج الفنان محمد رمضان، لحفلته المقرر إقامتها مساء اليوم، في الساحل الشمالي، إذ نشر صورة له من الاستعدادت للحفل عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "?are you ready"، "إن شاء الله الليلة أقوى حفلة في الساحل.. ثقة في الله نجاح".

ويحيي محمد رمضان، حفلته، مساء اليوم في الساحل الشمالي، ويؤدي أغنياته الشهيرة، وسط جمهوره ومحبيه مؤخرا.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان، هو ديو "إنساي"، بالتعاون مع الفنان المغربي سعد لمجرد في أحدث أعماله الغنائية، والذي تم تصويره في العاصمة الفرنسية باريس، مع المخرج حسام الحسيني.