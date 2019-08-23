يقدم الموقع الرسمي للتنسيق، عدد من الخدمات لطلاب الأزهر، تزامنا مع فتح باب التنسيق الإلكتروني لهم، تشمل الشروط الخاصة بالكليات وخطوات تسجيل الرغبات، ونظام التسجيل والدراسة للطلاب نظام الانتساب، والكليات التي تعمل به للطلاب بجامعة الأزهر وغيرها.

وتستعرض "الوطن"، الكليات التي تعمل بنظام الانتساب لطلاب الأزهر من القسمين الأدبي والعلمي، كالتالي:

1) كليات أصول الدين بالقاهرة والأقاليم.

2) كليات الشريعة والقانون بالقاهرة والأقاليم عدا شعبة الشريعة والقانون باللغة الأجنبية.

3) كليات اللغة العربية بالقاهرة والأقاليم (شعبة عامة وشعبة التاريخ والحضارة).

4) كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة.

5) كليات الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالأقاليم.

6) كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان.

7) كلية التجارة بنين بالقاهرة (عدا شُعبة التجارة باللغة الإنجليزية).