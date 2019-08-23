عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن حبها لزوجها، رجل الأعمال شريف الشوبكي، إذ نشرت صورة جديدة لهما، عبر إنستجرام.

وعلقت ريهام عبد الغفور، على الصورة: "الحياة اختيارات.. وأنا دايما بختار الحب".

وتزوجت الفنانة ريهام عبد الغفور، من رجل الأعمال شريف الشوبكي عام 2010، وأنجبت منه ابنهما "فاروق".

وكان مسلسل "زي الشمس" آخر أعمال ريهام عبد الغفور، من خلال مشاركتها في بطولته، مع الفنانين "دينا ‏الشربيني، أحمد داود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد" وهو من ‏تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز‎.‎