يمثل فيلم "Our Mothers" للمخرج سيزار دياز، المشاركة البلجيكية في فئة أفضل فيلم عالمي طويل بـ "أوسكار"، وذلك في النسخة الـ 92 من حفل توزيع الجوائز الشهير، وهو الفيلم الذي عرض للمرة الأولى في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي، وحصل على الكاميرا الذهبية لأفضل فيلم، وذلك وفقا لخبر نشره موقع مجلة "فارايتي".

يتتبع الفيلم حياة "إرنستو"، عالم أنثروبولوجيا شاب في مؤسسة الطب الشرعي الذي يحقق في قصة سيدة عجوز، ليعتقد أنه قد وجد شيئا من شأنه أن يسمح له بالعثور على والده، المقاتل الذي اختفى خلال الحرب.

ومن المقرر أن تقام جوائز الأكاديمية الثانية والتسعين في 9 فبراير 2020.