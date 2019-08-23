استبعاد رئيس قرية بإيتاي البارود لمخالفته القانون والبناء دون ترخيص

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استبعاد أحد رؤساء الوحدات القروية بمركز إيتاي البارود، لخروجه على مقتضيات واجباته الوظيفية ومخالفته للقواعد والأحكام المنصوص عليها واللوائح المعمول بها، وقيامه بالبناء بدون ترخيص مخالفا بذلك القانون 119 لسنة 2008، ومستغلا موقعه الوظيفي في حماية تلك المخالفة.

وأمر المحافظ، بإزالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة في هذا الشأن ضده كأي مواطن، كما قرر آمنة، تعيين رئيس قرية آخر من ذوى الكفاءة والخبرة، للقيام بالمهام المكلف بها على أكمل وجه بما يضمن تقديم خدمات أفضل والعمل على تطبيق واحترام القانون.

يذكر أن محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، كان قد تقدم بمذكره للمحافظ، مفادها قيام رئيس القرية، بارتكاب مخالفات في البناء وعدم اتباع الإجراءات المعمول بها، وعلى الفور قرر اللواء هشام آمنة، استبعاد رئيس القرية من موقعه وتعيين آخر بدلا منه، مؤكداً أنه لا مكان لمسئول فاسد أو متخاذل أو متكاسل في أداء عمله.