أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن منح واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، مهلة أسبوعا، وسحب جميع الأراضي من غير الجادين منهم والذين جرى إرسال إنذارات لهم لاستكمال المستندات أو لعدم سدادهم النسبة المقررة، مع تحصيل حق الانتفاع منهم عن الفترة الماضية.

كما وجه المحافظ بتفعيل إجراءات الحجز الإداري وتسجيل الأراضي في سجل 8 أملاك، ووضع لافتة مدون عليها ولايتها وبياناتها وتشديد الحراسة عليها لمنع التعدي مرة أخرى.

كما وجه بحصر جميع الأراضي أملاك الدولة التي تم استردادها خلال حملات الإزالة حتى الموجة 13 بمدن ومراكز المحافظة، مع سرعة الانتهاء من طلبات التقنين التي تحتاج إلى تدقيق والواردة من المتغيرات المكانية، والانتهاء من فحص طلبات التقنيين بنسبة 100% خلال هذا الأسبوع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ، اليوم، مع رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية وأملاك الدولة، بحضور المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد، وجرى خلاله مناقشة حصاد مساحات أملاك الدولة التي جرى استردادها خلال حملات الإزالة حتى الموجة 13 بمدن ومراكز المحافظة، والتي بلغت ١٣٩٠ فدان أراضي زراعية ومساحة ٥٧٠٢٨٦ مترا مربعا أراضي فضاء ومباني، كما جرى بحث مقترحات استغلال تلك المساحات سوء بالبيع بالمزاد العلني أو استغلالها في إقامة مشروعات نفع عام عليها.

وأكد المحافظ، ضرورة إنهاء عقود المواطنين الذين قاموا بسداد المبالغ المقررة عليهم، والتنسيق مع الجهات المساحية بسرعة إنهاء أعمال الرفع وتدقيق طلبات التقنين.

وأشارإلى أن البحيرة من المحافظات التي قامت بتحقيق إنجازات جادة في أعمال التقنين وتحصيل مستحقات الدولة، إذ بلغت قيمة المتحصلات حتى الآن ٧٧٨ مليون جنيه، مؤكدا ضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب وتأكيد سيادة الدولة وهيبتها على أملاكها والحفاظ على المال العام.