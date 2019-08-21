وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مع ضرورة التيسير علي المواطنين خلال أعمال تلقي طلبات التصالح .

وقال المحافظ إن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح حتي أمس الثلاثاء، بلغ 448 مواطن علي مساحة قدرت بــ111 ألف متر وتم سداد 132 ألف جنيه رسوم فحص الطلبات، مؤكدا أن المستندات المطلوبة لطلبات التصالح هي بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة علي صفته بالنسبة للأعمال المخالفة للمبني المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة علي أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بالقانون المشار إليه، نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ علي الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات بترخيص البناء وتقرير معتمد يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرًا علي الأرواح والممتلكات وصالح للإشغال.

وناشد آمنة، جموع المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة والتي ستنتهى في يناير 2020.