ضبطت مباحث القليوبية، اليوم، عاطل وزوجته وبحوزتهما سلاح ناري وذخيرة وكمية من مخدر الهيروين، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بضبط كلا من "م.س" 31 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، السابق اتهامه في قضية قتل عمد، والمطلوب التنفيذ عليه في ذات القضيه بالسجن المؤبد، وزوجتة "ش.ن"22 سنة، ربة منزل، وبحوزتهما سلاح ناري بندقية آليه عيار 7.62 × 39 مطموسة الأرقام وبخزينتها عدد 10 طلقة من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 250 جرام، ومبلغ مالي 750 جنيه، وعدد 2 هاتف خلوى، أثناء إستقلالهما سيارة ماركة شيفروليه لانس قيادة الأول بدون لوحات معدنية "جاري فحصها " أسفل الطريق الدائري بدائرة المركز.

وبمواجهتهما، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية تجارتهما، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، والهواتف للاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.