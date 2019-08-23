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"الكهرباء": تركيب 8.3 مليون عداد مسبوق الدفع وذكى للقضاء على أخطاء القراءات والفواتير

"الكهرباء": تركيب 8.3 مليون عداد مسبوق الدفع وذكى للقضاء على أخطاء القراءات والفواتير

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بحي الأربعين في السويس

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بحي الأربعين في السويس

سقوط مفتش تموين بحوزته 4 أطنان دقيق قبل بيعها في السوق السوداء بالحامول

سقوط مفتش تموين بحوزته 4 أطنان دقيق قبل بيعها في السوق السوداء بالحامول

هاني الناظر يروي قصة مينا عبدالتواب أغرب اسم مريض قابله

هاني الناظر يروي قصة مينا عبدالتواب أغرب اسم مريض قابله

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مصر تنظم أكبر تجمع استثمارى فى أفريقيا بـ"العاصمة الإدارية": يوفر الملايين من فرص العمل لأبناء القارة

مصر تنظم أكبر تجمع استثمارى فى أفريقيا بـ"العاصمة الإدارية": يوفر الملايين من فرص العمل لأبناء القارة

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