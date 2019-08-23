لقى طفل مصرعه وأصيب اثنين آخرين في الدقهلية، اليوم، إثر سقوط سور خاص بمجموعة ري الأراضي الزراعية تابعة للفلاحين، بقرية المرسا التابعة للوحدة المحلية بدموه مركز دكرنس .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لضباط مركز دكرنس من رئاسة مركز ومدينة دكرنس عن سقوط سور خاص بري الأراضي الزراعية بقرية المرسا التابعة للوحدة المحلية بدموه ووقوع مصابين.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع الطفل "آدم أيمن عيد" 8 سنوات، كما أصيب كل من الطفلين "عمار شحتة" 7 سنوات، و"محمد يحيي" 9 سنوات، وجميعهم من قرية المرسا التابعة للمركز. وجري نقل الجثة والمصابين إلي مستشفى دكرنس العام، وإيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.