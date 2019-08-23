سقوط مفتش تموين بحوزته 4 أطنان دقيق قبل بيعها في السوق السوداء بالحامول

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، رئيس المباحث، تحت إشراف اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، من ضبط "محمود . م . ح"، مفتش تموين بإدارة تموين الحامول، لقيامه بالإتجار غير المشروع في الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله خارج القنوات الشرعيه لوزارة التموين، مستغلا وظيفته في تجميعه من بعض أصحاب المخابز وذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وقال بيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، قبل قليل، إنه في إطار السياسة التي تنتهجها الدوله لإقتلاع جذور العناصر الفاسده بالأجهزة الإدارية للدولة، وكشف كافة صور جرائم الاستيلاء على المال العام والتلاعب بالسلع التموينية المدعمة وضبط مرتكبيها ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه، وبناء علي توجيهات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، واللواء محمود حسن مدير أمن كفرالشيخ، وبناء على إذن النيابة العامة، تم ضبط مفتش تموين بإدارة تموين الحامول وبحوزته 4 أطنان تقريبا من الدقيق البلدي المدعم داخل مسكنه وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعه المحضر رقم 408 لسنة 2019 جنح أمن دولة الحامول، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

من جانبه، قال محافظ كفر الشيخ، إنه لا تهاون مع كل من تسول له نفسه الاستيلاء على المال العام أو التلاعب بقوت الشعب وسنقف للفاسدين بالمرصاد، مقدماً خالص الشكر والتقدير للواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، والأجهزة المعاونة، لجهودهم المبذولة في حماية المال العام وضبط الفاسدين.