بـ100 ألف جنيه.. أول خطوات الحصول على وحدة إدارية في "الشروق"

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، عن فتح المزاد العلني، لـ8 وحدات إدارية ومهنية في مدينة الشروق، بنظام المزاد العلني.

وأوضحت في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني، أهم خطوات الحصول على تلك الوحدات والتى تبدأ بدفع 100 ألف جنيه، رسوم دخول المزاد.

وتعقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد 25 أغسطس، كما يتم شراء كراسة الشروط الخاصة بتلك الوحدات بـ200 جنيه، من مقر جهاز المدينة.

أما الاشتراطات الخاصة بمن يحصلون على تلك الوحدات في المزاد، فهي دفع 25% من قيمة بيع الوحدة بالإضافة لـ1% مصاريف إدارية، والباقي خلال 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.