أعلنت مدينة الشروق عن قطع المياه عن أحياء: "الأول – الثاني- الثالث شرق / المناطق من الأولى للتاسعة عمارات – العائلي (1/2) – الاجتماعي [أراضي - وحدات] إسكان الشباب [ 63م حجر الأساس – 70م - 100م – المستقبل] القومي - التعاونيات - الاتحاد التعاوني – كمبوند سبرنجز).

وسيجري قطع المياه، من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة 2/8/2019 حتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 3/8/2019.

وأوضحت الشركة أن سبب قطع المياه، هو أعمال الصيانة الدورية لشبكة مياه الشرب بالمدينة، وطبقاً لبرنامج الصيانة بقطاع شرق بهدف رفع مستوى الخدمة وتجنب أي أضرار بالشبكة مستقبلاً.

ويهيب جهاز المدينة بسكان المناطق المذكورة، توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وللتواصل على مدار اليوم، يمكن اللجوء إلى الخط الساخن (15100).