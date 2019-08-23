غدا.. قطع الكهرباء عن مناطق في المحلة للصيانة

أعلن المهندس أشرف الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق بمحافظة الغربية، اليوم، عن قطع التيار الكهربائي غدا، من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، من محطة محولات غرب المحلة وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية في المحطة .

وحدد "الحسيني" أن المناطق السكنية التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها تشمل " شارع نعمان الأعصر – المركز الطبي – المخبز الألى – طريق الجابرية – منطقة السكة الوسطى – سوق اللبن – مجلس المدينة – منطقة الزراعة – طريق دمرو – طريق ديرب – منطقة سيدي خلف – منطقة العيسوي – شارع الحنفي – شارع العباسي القديم – المبرة – السنترال 1 و 2 – حي أول المحلة – مجمع الأحوال المدنية – منطقة زكريا – شارع جلال الدين – شارع المعهد الديني – قسم ثالث المحلة – المنطقة الصناعية – المنسوب – برهام – أبو دراع – القاضي – عزبة خضر – سوق الجملة – أبو زهرة – منطقة إخوان خليل – جسر الجمهورية – المنشية – طريق بلقينا القديم – مستشفى الصدر – مستشفى الحميات – مركز الكبد " .

كما شملت هذه المناطق "الدواخلية – نمرة البصل – السجاعية – صفط تراب – سندسيس – عياش – ديرب هاشم – بلقينا – الهياتم – الجابرية – البنوان – تنقية المياه 1 و 2 – سامول – المعتمدية – دنوشر"، وأهاب رئيس قطاع شركة الكهرباء أهالي ومواطني المناطق السكنية بتدبير احتياجاتهم طوال فترة أعمال الصيانة .