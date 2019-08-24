مروة ناجي تهدي جمهور المهرجان الصيفي "يا إسكندرية"

ضمن فعاليات المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أقيم مساء الجمعة حفل فني للمطربة مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو الدكتور علاء ياسين.

بدأ الحفل بموسيقى "القلب الدافي" أداء الفرقة الموسيقية، ثم شدت مروة ناجى بباقة من أجمل أغنيات زمن الفن الجميل منها "أما براوة.. قال جاني.. حلوة يا بلدي.. التوبة.. وحياتك يا حبيبي.. سهر الليالي"، ومن روائع كوكب الشرق "برضاك، ألف ليلة وليلة، وإنت عمري"، ومن أغنياتها الخاصة أهدت مروة ناجي جمهور الإسكندرية أغنية "يا إسكندرية" وهي من أحدث أعمالها الفنية وأغنية "حبيت من قلبي".

وتستأنف دار أوبرا الإسكندرية حفلات المهرجان الصيفي يوم الخميس المقبل الموافق 29 من أغسطس بحفل فني للفنان الكبير علي الحجار.