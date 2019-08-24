أشعل الفنان محمد رمضان حفله الغنائي الثاني، داخل إحدى منتجعات الساحل الشمالي، بباقة من أشهر أغانيه من بينها "نافيا" و"الملك".

حضر الحفل الذي أقيم تحت شعار "أقوى حفل في الساحل" الٱلاف من جمهور وعشاق أعمال محمد رمضان.