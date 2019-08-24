وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة للكابتن أحمد حسن لاعب منتخب مصر لكرة القدم السابق، بعدما انتقد تصريحاتها حول مرضى السمنة بصورة له مع والدته، مرفقا بتعليق ينتقدها فيه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

أحمد حسن يرد على ريهام سعيد بصورة مع والدته: "القمر السمينة دي أمي"

وقالت ريهام، خلال فيديو بثته عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب": "كابتن أحمد حسن مامتك زي القمر ومحدش قال إنها مش زي القمر، وواضح إنك كمان متفرجتش على الحلقة وزيطت مع الزيطة وهيصت مع الهيصة، هي زي القمر وممكن تبقى زي القمر أكتر لو خست، وهتبقى صحتها أحسن ومينفعش تشجعها على إنها تبقى تخينة علشان الكوليسترول والضغط ورجلها اللي مش هتقدر تمشي عليها لو هي فعلا قادرة تمشي دلوقتي".

وأضافت: "هي أكيد متضايقة إنها مليانة دلوقتي، وأكيد نفسها تقيل دلوقتي، واسألها إذا كنت أنا كدابة!، وهو ده اللي كنت عايزة أغيره إنكم تقولوا للتخان أنتوا زي القمر وأنتوا حلوين، كده لأ هتموتوهم حرام عليكم".

وتابعت: "أنا كنت بنتقدهم وأنا كنت منهم وكنت بعالجهم، وكنت بعمل عمليات وحملات وكنت بخسس الناس وبديهم ريجيمات، وكنت بفوقهم ولازم يحبوا الحياة وينعموا بالنعم اللي ربنا ادهالهم اللي التخن بيموتها عندهم".

وبررت ريهام سعيد تصريحاتها، قائلة: "أنا مقلتش حاجة عن التخان وكل اللي بيتقال تأليف في تأليف وظلم في ظلم، بس خدمتوني لأني مش راجعة تاني وأنا وقفت 30 مرة، وأنا عمري ما قولت أنا مش راجعة تاني عشان عندي حاجات أهم أعملها، ولادي وربنا وربنا الأول وبعدين ولادي.. بشكركوا جدا وبشكر جمهوري اللي هيفضل يدعي لي طول عمري وأنتوا اللي عارفيني كويس وأنتوا عارفين أنا عملت إيه وده يكفيني، ولكل الناس اللي بتدخل على المواقع وظالماني ومشافتش حلقاتي بطل تقطع فيا، ولا اقولك قطع أنا محتاجة حسانات أكتر وأكتر".

وكان مجلس نقابة الإعلاميين قرر منع ريهام سعيد من ممارسة أي نشاط إعلامي لحين توفيق أوضاعها القانونية مع النقابة، على خلفية التحقيق في حلقة برنامج "صبايا"، الذي تقدمه عبر قناة "الحياة"، والتي تناولت خلالها موضوع السمنة وأثارت استياء سيدات مصر.

كما أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا ومقدمة البرنامج الإعلامية ريهام سعيد، وذلك على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا.

وقرر مجلس نقابة الإعلاميين بقيادة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين عقد اجتماع طارئ، بمقر النقابة، لبحث موقف الإعلامية ريهام سعيد بعد اتهامها بالإساءة لأصحاب السمنة، واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامي لضمان إعلام مهني مسئول.