في أمريكا.. تسجيل أول وفاة مرتبطة بالسجائر الإلكترونية

أعلنت السلطات الصحية في ولاية إلينوي الأمريكية وفاة شخص أصيب بمرض رئوي بعد تدخينه سجائر إلكترونية. وقالت الدكتورة نجوزي إزيكي مديرة قطاع الصحة - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - إن "استخدام السجائر الإلكترونية قد يكون خطيرا".

مشيرة إلى أن قطاع الصحة في إلينوي طلب المساعدة من "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، التابعة لوزارة الصحة الأمريكية، للمساعدة في التحقيق في حالات أخرى مرضية أخرى مشابهة.

ولم يفصح قطاع الصحة في الولاية عن اسم أو سن أو عنوان الشخص المتوفى.

وربما تكون تلك أول حالة وفاة في الولايات المتحدة ناتجة عن تدخين السجائر الإلكترونية المنتشرة في أوساط الشباب والمراهقين داخل البلاد.

ويحقق مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة في نحو مئتي إصابة رئوية غامضة مرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية في 14 ولاية، معظمها لمراهقين وشباب.

وتم نقل عدد كبير من المصابين إلى المستشفيات، وبعضهم أدخل إلى غرف العناية المركزة ووضعوا على أجهزة التنفس الصناعي.

وقد تضاعف عدد مستخدمي السجائر الإلكترونية الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب مشكلات في الرئة خلال الأسبوع الماضي في إلينوي.

وتم نقل 22 شخصا تتراوح أعمارهم بين 17 و38 عاما إلى المستشفيات، ويتم التحقيق في 12 حالة أخرى.

وتشمل الأعراض التي عانى منها المرضى صعوبة وضيق في التنفس وألم في الصدر وكذلك حمى وسعال وقيء وإسهال.