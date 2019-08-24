بقيمة 3.8 مليار دولار.. ارتفاع حجم صادرات مصر لمجموعة السبع بنسبة 8.8%

كشف الجهـاز المركـزي للتعبئـة العـامـة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، لتسجل 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 3.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018 بنسبة ارتفاع 8.8%.

وأوضح جهاز الإحصاء فى بيان اليـوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت على رأس قائمة دول مجموعة السبع من حيث الصادرات المصرية خلال النصف الأول من عام 2019، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها مليار دولار، تليها إيطاليا 951.7 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 719.1 مليون دولار، ثـم كندا 341.4 مليون دولار، ثـم ألمانيا 339.7 مليون دولار، ثم فرنسا 330.6 مليون دولار، وأخيراً اليابان 83.6 مليون دولار.

وأشار إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة السبع لتسجل 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول، من عام 2019 مقابل 8.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى بنسبة ارتفاع 2%.

ووفقا للبيان، جاءت أمريكا فـي مقـدمة دول مجمـوعــة السبع مــن حيـث الـواردات المصـريـة خـلال النصف الأول من عام 2019، لتبلغ قيمة واردات مصر منها 2.7 مليار دولار، يليها ألمانيا 2.1 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.5 مليار دولار، ثم فرنسا 861.1 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 773.5 مليون دولار، ثم اليابان 575.9 مليون دولار، وأخيراً كندا 160 مليون دولار.

وأشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى بلغت 12.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 12 مليار دولار خلال فترة المقارنة بنسبة ارتفاع 4%.

ولفت جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة صافي استثمارات دول مجموعة السبع بمصر خلال النصف الأول من العام المالي 2018 /2019، لتسجل 3.8 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع 5.7 %.

وذكر البيان أن المملكـة المتحـدة احتلت المرتبة الأولى في قائمة دول مجموعة السبع الأعلى استثماراً في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2018 / 2019؛ لتسجل قيمة استثماراتها 2.4 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.1 مليار دولار، ثم ألمانيا 115 مليون دولار، ثم فرنسا 88.7 مليون دولار، ثم إيطاليا 51 مليون دولار، ثم اليابان 16.4 مليون دولار، وأخيراً كندا 9.4 مليون دولار.