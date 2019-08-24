ما تيجي نخرج.. أحمد جمال بمهرجان القلعة والحضرة بساقية الصاوي

"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

إن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود"، والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

حفل أحمد جمال وفرقته، على مسرح المحكى 3، بقلعة صلاح الدين، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الثامنة والعشرين، 10 مساء، وسعر التذكرة 20 جنيها.

عرض مسرحية المتفائل على المسرح القومي، 9 مساء، وأسعار التذاكر 30، 50، 70، 100 جنيه.

حفل إنشاد صوفي لفرقة الحضرة، على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، 7.30 مساء، سعر التذكرة 82 جنيها.

حفل فريق الحضرة، في ساقية الصاوي، 7:30 مساء، وسعر التذكرة 82 جنيها.

العرض المسرحي "وجد" على مسرح رومانس، 6 مساء.