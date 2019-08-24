أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم من أسرة واحدة اليوم، في انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 84 على الطريق الصحراوي أسفل كوبري الخطاطبة اتجاه الإسكندرية.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي، ووجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة "قمر وائل صلاح السيد 13 سنة، ومريم محمد صلاح السيد، وكريم محمد صلاح السيد 8 سنوات، وزياد محمد صلاح السيد 10 سنوات، وجنة وائل صلاح السيد 15 سنة"، بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم.