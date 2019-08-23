إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص، بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم،اليوم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين نصف نقل بجوار العزبة الحمراء طريق أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بدائرة مركز أبو المطامير، أسفر عن إصابة "مقبولة الصافي عوض" 60 سنة، و"محمود الصافي عوض" 50 سنة، و"فتحية عبد الهادي عبد الهادي" 60 سنة، و"رجب محمد عرفة" 76 سنة، و"صبحي على سليمان" 40 سنة، بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى أبو المطامير المركزي لتلقى العلاج. وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.