"التعليم": أداء امتحانات "أولى وتانية ثانوي" إلكترونيا العام المقبل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، العام المقبل، ستكون إلكترونية لجميع الطلاب، مشيرا إلى أن الوزارة ستوفر بديلا للتابلت للطلاب الذين لم يحصلوا عليه.

وأضاف وزير التعليم، خلال مؤتمر الحديث عن مستجدات نظام التعليم الجديد ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية، أن عام 2020 سيكون آخر دفعة للثانوية العامة بالنظام القديم.

وأكد شوقي وجود اتفاقات مع باقي الوزارات لخدمة الطلاب وتأهيلهم، بالإضافة إلى بحث إنشاء مدارس مصرية للطلاب المصريين في مختلف دول العالم.