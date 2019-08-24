قال الدكتور وسيم السيسي، أستاذ المسالك البولية، أحد أبرز خبراء علم المصريات، إن 97% من الجينات الوراثية للمصريين متشابهة رغم اختلاف الديانة والنطاق الجغرافي، وترجع أصول هذه الجينات إلى توت غنخ آمون، وأن الحضارة المصرية والتي استمرت آلاف السنين هي أساس الحضارات في العالم.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "مصر الحضارة" ضمن فعاليات الملتقى الأول للأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة تحت عنوان "مصر الموطن والحضارة" بمعسكر الطلاب بجمصة، والذي ينظمه اتحاد طلاب جامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب في الفترة من 23 لـ28 أغسطس الجاري.

وأضاف السيسي، أن الغزاة حرصوا على محو الحضارات والهوية مثلما حدث بعد الغزو الأمريكي للعراق ونهب المتاحف بها، وتدمير الآثار ونهبها في مدينتي تدمر وإدلب السورية.

وأشار إلى أن المصريين كانوا أكثر الشعوب تقدما وتطورا في التخصصات الطبية والعلوم والفلك والفنون الأخرى بشهادة العلماء الأوروبيين أنفسهم.

كما قدم معلومات عن الحضارة المصرية القديمة، ومنها فوائد الأهرامات، والاكتشافات العلمية السباقة للمصريين القدماء بمختلف المجالات.

واستعرض المؤامرات الصهيونية العالمية التي بدأت عام 1907 لتأسيس دولة إسرائيل، ومخططات الصهيونية العالمية للسيطرة على العالم وانهيار الدولة العثمانية وقيصر روسيا لإقامة دولة إسرائيل، واستعرض مخطط سيكس بيكو لتقسيم الشرق الأوسط والدول العربية وخطة تقسيم مصر، قائلا: "إن هذه الخطة هي الجائزة الكبرى للصهيونية العالمية والتي تصدى لها الشعب المصري في ثورة 30 يونيو".

وشدد على ضرورة وعي الشباب والتعرف على تاريخهم وحضارتهم والفخر بهذه الحضارة التي كانت المهد لحضارات العالم.