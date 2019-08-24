تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك وديكاداها الصومالي في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة على ستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة 9 مساءً، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة "On Sport HD" الفضائية، فيما تنقلها قناة تايم سبورتس على التردد الأرضي.

مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها

وتعد هذه هي المباراة الأولى للمدير الفني الجديد للزمالك الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو"، بعدما تولى قيادة الفريق بشكل رسمي، خلفا للسويسري كريستيان جروس الذي رحل عن الفريق، عقب التتويج مع النادي الأبيض ببطولة الكونفدرالية.