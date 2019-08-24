وقعت لجنة العلوم الهندسية والتدريب بنقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية برئاسة الدكتورمحمد هشام سعودي، اليوم، بروتوكول تعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن إتاحة دورات تدريبية مختلفة لصالح المهندسين، بمقر النقابة بالشاطبي.

وقال سعودي، إن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اللواء خيرت بركات حريص على تفعيل التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لتأهيل شباب مصر لخلق فرص عمل واعدة.

وأضاف أن الهدف هو إعداد وتنظيم العديد من الدورات الخاصة بالقطاع الهندسي، وتحقيق جاهزية المهندس باستمرار لسوق العمل والمستجدات التي تطرأ عليه، والتعاقد مع أفضل المحاضرين المعتمدين لتلك الدورات، ودعم تلك الدورات لرفع أية أعباء عن كاهل مهندسي الإسكندرية.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى الحضري رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب بنقابة المهندسين الفرعية، أن بروتوكول التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يشمل حصول المهندسين على دورات تدريبية في مجالات الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية بالإضافة إلى دورات في التنمية البشرية بنسب خصم من 25% إلى 30%.

وأشار الحضرى، إلى أنه فى نفس السياق جرى توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لنظم التدريب المتكاملة والبرمجيات "نيو هوريزون"، بحيث يتيح التعاون حصول المهندس على الدورات المقدمة من المركز بنسب خصم تصل لـ40%.