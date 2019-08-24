تسلم الشيخ نشأت الصاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافي للمنطقة، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وتسلم أسامة يونس رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية بالإسكندرية، نتيجة الشهادة الابتدائية، كما تسلم إبراهيم الخبيري رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية.

جاء ذلك بحضور الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات، وعصام المرعشلي مدير التعليم الابتدائي، ومحمد عبدالقادر مدير التعليم الإعدادي، وعلاء الحلفاوي عضو الشؤون القانونية.