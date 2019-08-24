الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين"عامر" رئيسًا لهيئة قضايا الدولة

نشرت الجريدة الرسمية قرار، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعين السيد المستشار، أبوبكر الصديق محمد عامر، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 25\8\2019.

وجاء نص القرار كالتالى: