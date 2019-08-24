أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تنظيم ملتقى توظيف للشباب والفتيات من سن 18 حتى 40 سنة، بمركز التعليم المدني بالجزيرة في القاهرة يوم السبت الموافق 31 أغسطس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا.

يقام الملتقى بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية وشركة مايكروسوفت مصر، وذلك بمشاركة مجموعة من شركات القطاع الخاص التي توفر فرص عمل مناسبة للمؤهلات العليا والمتوسطة في المجالات التالية:

1- مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

2- مجال السياحة والمطاعم والهايبر ماركت

3- مجال الصيدلة والمستلزمات الطبية

4- مجال المبيعات وخدمة العملاء

5- مجال الهندسة والمقاولات

للراغبين في الحضور، يجب تسجيل البيانات من هنا، والحضور في الميعاد المحدد.