استأنفت الولايات المتحدة وحركة طالبان محادثاتهما، اليوم السبت، في الدوحة على ما أفاد مصدر أمريكي، سعيا للتوصل إلى اتفاق يسمح بسحب الجنود الأمريكيين المنتشرين في أفغانستان بعد 18 عاما من النزاع.

وقال مصدر أمريكي مطلع على سير المحادثات التي انطلقت دورتها التاسعة الخميس، إن "المفاوضات بدأت بعد الظهر".

وكان من المقرر أن تتواصل المفاوضات بين الأمريكيين ومتمردي حركة طالبان الجمعة لكن المتحدث باسم "طالبان"، سهيل شاهين، أوضح أن "الطرفين قررا إرجاءها إلى السبت"، مشيرا إلى "التزامات أخرى".

وقال لوكالة فرانس برس "حققنا (الخميس تقدما ونبحث الآن آلية تطبيق (اتفاق) وبعض النقاط الفنية".

وأضاف "سيتم إبرام الاتفاق حين نتفق على هذه النقاط".

وتابع أن الاتفاق سيعرض على وسائل الإعلام وعلى ممثلين عن دول جوار أفغانستان، إضافة إلى الصين وروسيا والأمم المتحدة.

ومن المفترض أن ينص الاتفاق على انسحاب القوات الأمريكية البالغ عديدها 13 ألف عسكري من أفغانستان مع تحديد جدول زمني لذلك، وهذا مطلب أساسي لحركة طالبان التي ستتعهد في المقابل بعدم السماح باستخدام الأراضي التي تسيطر عليها ملاذا لمنظمات "إرهابية".

كما يتوقع أن ينص الاتفاق على وقف إطلاق نار بين المتمردين والأمريكيين أو أقله "خفض العنف".

وسيكون هذا اتفاقا تاريخيا بعد 18 عاما على الاجتياح الأمريكي لأفغانستان لطرد طالبان من السلطة في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وتأمل واشنطن في التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان بحلول الأول من سبتمبر، قبل الانتخابات الأفغانية المقررة في الشهر ذاته والانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020.

وأكدت حركة طالبان، السبت، أنها قتلت سبعة من عناصر الجيش الأمريكي في هجوم على قافلة قرب قاعدة باغرام الجوية شمال كابول.

وأعلن المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان الكولونيل سوني ليغيت، إن الهجوم ألحق أضرارا ببعض المتاجر لكنه نفى وقوع ضحايا في صفوف القوات الأمريكية أو قوات التحالف.

وقال لوكالة فرانس برس "بدل أن يتحملوا مسؤولياتهم ويعتذروا عن الضرر الذي يلحقونه بالأفغان الأبرياء ومتاجرهم، يبث طالبان أكاذيب عن الهجوم".

وقُتل جنديان أمريكيان الأربعاء بنيران أسلحة خفيفة في ولاية فرياب شمال، بحسبما أعلن البنتاجون.