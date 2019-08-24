قرارات حاسمة ضد المخالفين ببحيرة قارون.. وحلول عاجلة لتقليل نسب التلوث

قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، إن الهدف الرئيسي للجنة الوزارية لمحافظة الفيوم وضع حلول عاجلة لمعالجة المصارف التي تصب على بحيرة قارون، لتقليل نسب التلوث التي تعاني منها البحيرة، كما سيجرى وضع قرارات حاسمة للمخالفين، والإلتزام بإنشاء المزارع السمكية بالطرق الصحيحة بالاستعانة بمعهد علوم البحار والصيد بقرية "شكشوك".

وكلف "سعد"، خلال تفقده البحيرة مع أعضاء اللجنة الوزارية، جميع المسئولين بالمحافظة بتوفير كل البيانات والمعلومات الخاصة بالبحيرة، وعرض ومناقشة ما جرى إنجازه من أعمال لتطوير البحيرة، وبحث وتوزيع الأدوار والمسئوليات التي كلفت بها كل جهة، ودراسة أنسب الحلول والإجراءات التي سيجرى اتخاذها لحل المشكلات البيئية التي تواجه البحيرة من ملوثات الصرف الصحي والصناعي، وارتفاع نسبة الملوحة والقضاء على طفيل "الأيزوبودا".

ضمت اللجنة الوزارية، في عضويتها كلا من اللواء وائل عبد السلام مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، واللواء عصام جلال مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ووفد وزارة البيئة، ووكيل وزارة الري، ورؤساء الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وأبشواي، والثروة السمكية، والصرف الصحي.