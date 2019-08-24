دبلوماسي سابق: السيسي سيكون صوت دول العالم الثالث في قمة السبع الكبرى

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة السبع الكبرى سوف تبحث العديد من القضايا المرتبطة بالسلم والأمن والإرهاب والهجرة غير الشرعية وكذلك بحث الأوضاع السياسية الدولية وتراجع حالة الأمن والاستقرار بسبب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من بعض الاتفاقيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "EXTRA NEWS"، أن الرئيس السيسي سيشارك في هذه القمة كونه رئيسًا للاتحاد الأفريقي وبسبب مكانة مصر، لافتًا إلى أن هذه المشاركة لها دلالة هامة، حيث أن عنوان هذه القمة "التكافؤ والمساواة"، وذلك لإتاحة الفرصة لقارة إفريقيا.

وتابع، أن مجموعة السبع الكبرى حريصة على الاستماع لصوت العالم الثالث الذي سيمثله الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي سيجري عددًا من المباحثات الثنائية المرتبطة بتقديم مصر لفرص استثمارية واعدة.

وقال إن المشهد الأوروبي سيحظى بالعديد من اللقاءات لأنه في حالة اضطراب بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعدم التوصل إلى حلول وإصرار رئيس الوزراء على الخروج دون اتفاق.