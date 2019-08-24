أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر تم دعوتها من الدولة المنظمة لقمة دول السبع للمشاركة في القمة، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحًا أن مصر ليست عضوا في مجموعة السبعة، ولكن بثقلها وما أنجزته خلال الفترة الماضية على كافة المستويات تجعل من استضافة مصر أمر طبيعي، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف الديهي، أن دعوة مصر لقمة دول السبع للمشاركة في القمة تُعد نقلة نوعية لما وصلت إليه مصر من مكانة دولية، وتجعل من مصر دولة لها كلمة مسموعة دوليًا، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون له لقاءات مع عدد من رؤساء وزعماء الدول الحاضرين بالقمة، وسيلقي كلمة مهمة للغاية ومرتقبة، ممثلًا للقارة الإفريقية كرئيس للاتحاد الإفريقي.

وأكد أن السيسي يحمل ملفين وهما إطلاق منطقة التجارة الحرة لأول مرة والذي كان حلم تحول لحقيقة، وإعادة تقييم الاتحاد الأفريقي وضمان تحقيق التنمية المستدامة 2063، موضحًا أن مصر عادت بخطى ثابتة للحضن الأفريقي من خلال فعاليات متعددة.