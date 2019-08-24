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الانتخابات التونسية تحذر من استغلال المساجد ودور العبادة لأغراض سياسية

الانتخابات التونسية تحذر من استغلال المساجد ودور العبادة لأغراض سياسية

غدا.. قطع المرافق عن مخالفي تقنين أراضي الدولة بكفر الشيخ

غدا.. قطع المرافق عن مخالفي تقنين أراضي الدولة بكفر الشيخ

تناقشه قمة السبع.. ماذا يعني بناء الثقة الرقمية؟

تناقشه قمة السبع.. ماذا يعني بناء الثقة الرقمية؟

محافظ كفر الشيخ يتابع رصف رافد الطريق الدولي ويوجه بالالتزام بالمواصفات

محافظ كفر الشيخ يتابع رصف رافد الطريق الدولي ويوجه بالالتزام بالمواصفات

أردوغان يهاجم المعارضة بعد تأكيدها على قوة مصر وعدم الرغبة في معاداتها

أردوغان يهاجم المعارضة بعد تأكيدها على قوة مصر وعدم الرغبة في معاداتها

إصابة 4 أشخاص بينهم أمين شرطة في حادث مروري ببني سويف

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