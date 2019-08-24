إصابة 4 أشخاص بينهم أمين شرطة في حادث مروري ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم السبت، في حادث تصادم "توك توك" مع دراجة بخارية بطريق "القاهرة- أسيوط الزراعي"، أمام قرية "أشمنت" التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقلوا لمستشفى ناصر العام لتلقي العلاج.

واستقبل مستشفى ناصر العام كلا من ياسر مجدي محمود، 25 عاما، أمين شرطة، ومصاب سحجات بالجسم، وشقيقته "صفاء"، 37 عاما، بدون عمل، مصابة باشتباه كسر بالضلوع، وفتحية عبدالعظيم محمد، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وروضة نصر عبدالعزيز، عامان، ومصابة بجرح قطعي بالرأس حوالي، وجميعهم يقيمون بقرية "الرياض" التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج، وإجراء الإسعافات الأولية.