أعلنت شرطة بنجلادش أنها قتلت السبت في مخيم للاجئين اثنين من أفراد الروهينجا متهمَين بقتل مسؤول سياسي الأسبوع الماضي ينتمي إلى الحزب الحاكم.

وفرّ حوالى 740 ألف شخص من الروهينجا في أغسطس 2017، من القمع العسكري في بورما ذات الغالبية البوذية، وانضمّوا إلى 200 ألف لاجئ آخر كانوا متمركزين في مخيمات تقع في الجهة الأخرى من الحدود في بنجلادش.

وقال مفتش في الشرطة المحلية، راسيل أحمد، لوكالة فرانس برس "تُوفي الرجلان أثناء نقلهما إلى المستشفى".

وحصلت العملية في مخيم "جاديمورا" للاجئين الواقع في منطقة "كوكس بازار" في جنوب شرق بنغلادش.

وأوضح "أحمد" أن الرجلين اللذين ينتميان إلى الروهينجا قُتلا بعد مطاردة للقبض على المشتبه بهم في عملية قتل مسؤول في حزب "رابطة عوامي" الحاكم الخميس.

وقال قائد شرطة كوكس بازال إقبال حسين إنه جرى اتخاذ تدابير بحق المسؤولين عن أعمال العنف، متابعا: "لقد تعرّفنا على بعض الأشخاص، وسنقتادهم إلى القضاء، مهما كان الثمن".

وصرّح مدافعون عن حقوق الإنسان لفرانس برس من دون الكشف عن هوياتهم أن الرجلين اللذين ينتميان إلى الروهينغا قُتلا على الأرجح أثناء مناورة للشرطة.

ووقعت بنجلادش وبورما اتفاقاً لإعادة الروهينجا عام 2017 لكن محاولتين الأولى فى نوفمبر والثانية هذا الأسبوع، باءتا بالفشل لأن اللاجئين رفضوا المغادرة.

ويطالب هؤلاء المحرومون من الجنسية، بالحصول على ضمانات أمنية وكذلك على الجنسية البورمية.