أشاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، بزيارة الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، إلى مصر، الأربعاء الماضي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "إشادته بما تقوم به مصر في قطاع الصحة ومبادرة 100 مليون صحة تعني الكثير وهي وسام على صدورنا".

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تراقب المبادرات الرئاسية على أرض مصر، مثل المستلزمات التي تُستخدم في عمليات المسح كما تراقب أيضًا نتائج هذه المبادرات.

وتابع أن الدكتور تيدروس أدهانوم اطلع على ما حققته مصر من نجاحات في مجال الصحة العامة، لافتًا إلى أنه عندما التقى بالرئيس السيسي سلمه تقريرًا متعلقا بتحقق منظمة الصحة العالمية من خلال 2500 ساعة عمل و55 محقق، حيث لاحظوا نتائج مبادرة 100 مليون صحة.

وواصل: "هذا التقرير يعتبر أهم وثيقة حصلت عليها مصر، حيث يحتوي على توصية بنشر تجربة مصرالرائدة في علاج فيروس سي في كل دولة العالم، لأنها أصبحت نموذجا يحتذى بها، إذ تفيد بأن مصر عملت بطريقة علمية في هذه المبادرة ونتائج مصدقة من قبل المنظمة".