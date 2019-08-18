اجرت حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الاحد، جولة تفقدية بمستشفى الحميات بمدينة الخارجة، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، لمتابعة منظومة وخطة العلاج لمرضي الفيروسات الكبدية المنتفعين من المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية.

وقالت نائب المحافظ، إنها وجهت بسرعة إعداد تقرير مفصل عن الحالات المستحقة للعلاج والتي لم تتلقي العلاج بعد وذلك بالتنسيق مع الإدارات الصحية بالمراكز.

وأضافت نائب المحافظ، أنها تفقدت خلال جولتها أقسام الكشف والأشعة ووحدة الكشف عن الفيروسات والصيدلية للتأكد من كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأشارت إلى دراسة إمكانية إدراج تطوير ورفع كفاءة المستشفى ضمن خطة العام المالي الحالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠.